20.09.2021 ( vor 1 Woche )



Tausende Menschen sind bereits nach dem Ausbruch des Vulkans auf La Palma in Sicherheit gebracht worden. Mehrere Häuser wurden zerstört. Ein Ende scheint noch nicht in Sicht: der Vulkan stößt weiter Feuerfontänen aus. Von Oliver Neuroth. Tausende Menschen sind bereits nach dem Ausbruch des Vulkans auf La Palma in Sicherheit gebracht worden. Mehrere Häuser wurden zerstört. Ein Ende scheint noch nicht in Sicht: der Vulkan stößt weiter Feuerfontänen aus. Von Oliver Neuroth. 👓 Vollständige Meldung