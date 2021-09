Stefan Thumann 🌑 Ja was ist denn hier los? 😳 Sind die USA etwa nicht das Paradies geworden, das nach der Ablösung von Trump prophez… https://t.co/fCAiZkAz5Z vor 7 Minuten Kostas Lanaras »Nicht akzeptabel«: Berittene US-Grenzpolizei geht gegen Flüchtlinge aus Haiti vor https://t.co/bLqjc4uCnc μέσω @derspiegel vor 12 Minuten Sonja Peteranderl Mehr als „nicht akzeptabel“: Brutale #Cowboys im Staatsdienst, die schwarze Menschen vor sich hertreiben und anbrül… https://t.co/3wkASrao4F vor 20 Minuten Swamp Fox RT @FWWinterberg: Das ist ein Wahnsinn was dort passiert, so etwas hat 2015 bei uns Gott sei Dank verhindert https://t.co/jL2CrtQu1A vor 20 Minuten Markus van de Weyer »Nicht akzeptabel«: Berittene US-Grenzpolizei geht gegen Flüchtlinge aus Haiti vor https://t.co/hFg8j01XUM via @derspiegel vor 33 Minuten Mark Munkittrick RT @FWWinterberg: Das ist ein Wahnsinn was dort passiert, so etwas hat 2015 bei uns Gott sei Dank verhindert https://t.co/jL2CrtQu1A vor 55 Minuten