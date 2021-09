Leon Ungerer Wer ist hier ernsthaft überrascht? https://t.co/KKmFYJNfJ7 vor 3 Tagen Doris A 🐈🐈 RT @derspiegel: Die Lava hat die ersten Häuser erreicht: Bewohner des Dorfes La Laguna retten in Eile ihre Habseligkeiten. Nach dem Vulkana… vor 4 Tagen Not Padme RT @derspiegel: Die Lava hat die ersten Häuser erreicht: Bewohner des Dorfes La Laguna retten in Eile ihre Habseligkeiten. Nach dem Vulkana… vor 4 Tagen LeLoomi 🇩🇪🇪🇺 RT @derspiegel: Die Lava hat die ersten Häuser erreicht: Bewohner des Dorfes La Laguna retten in Eile ihre Habseligkeiten. Nach dem Vulkana… vor 4 Tagen 🦉 Baumberg TawnyOwl 💉💉 RT @derspiegel: Die Lava hat die ersten Häuser erreicht: Bewohner des Dorfes La Laguna retten in Eile ihre Habseligkeiten. Nach dem Vulkana… vor 4 Tagen DER SPIEGEL Die Lava hat die ersten Häuser erreicht: Bewohner des Dorfes La Laguna retten in Eile ihre Habseligkeiten. Nach dem… https://t.co/CN8vRYt8L7 vor 4 Tagen