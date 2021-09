Nach eigenen Angaben werden 99 Prozent der Spieler, Trainer und Funktionsteams in der Basketball-Bundesliga mit vollständigem Impfschutz oder als Genesene in...

Veranstalter sollen zwischen 2G- und 3G-Plus-Modell wählen Veranstalter und Betreiber von Messen, Jahrmärkten, Diskotheken oder Tanzclubs sollen in Thüringen künftig zwischen zwei Modellen wählen können, wie sie...

t-online.de vor 20 Stunden - Politik