JL Bundesinnenministerium geht von Einzelfall aus https://t.co/lKUuYA3z6z "Nach allen Erkenntnissen, die wir bisher… https://t.co/eGp0sXYKhb vor 4 Stunden Judith Kölzer Tötungsdelikt nach Maskenstreit: Bundesinnenministerium wertet Tat von Idar-Oberstein als Einzelfall | ZEIT ONLINE https://t.co/0twMD8l2mm vor 6 Stunden Impfmücke nach so vielen rechtsterroristischen Taten in #Kaltland wird der Terrorakt in #IdarOberstein auch wieder als… https://t.co/Mkr2RnS2UT vor 6 Stunden @darmflora RT @zeitonline_pol: Die Tötung eines Tankstellenmitarbeiters in #IdarOberstein stellt nach Einschätzung des Bundesinnenministeriums einen E… vor 8 Stunden Thomas Walther RT @zeitonline_pol: Die Tötung eines Tankstellenmitarbeiters in #IdarOberstein stellt nach Einschätzung des Bundesinnenministeriums einen E… vor 9 Stunden Heinz Schmolke RT @zeitonline_pol: Die Tötung eines Tankstellenmitarbeiters in #IdarOberstein stellt nach Einschätzung des Bundesinnenministeriums einen E… vor 9 Stunden