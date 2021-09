22.09.2021 ( vor 17 Stunden )



In den Wahlprogrammen findet der Begriff „Islamismus" kaum Beachtung, die Linke blendet das Thema sogar komplett aus und schaut nur auf Rechtsextremismus. WELT-Chefreporterin Anna Schneider wundert das sehr, da es allein in den vergangenen Tagen zwei Vorfälle gab.