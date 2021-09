24.09.2021 ( vor 2 Stunden )



Der Aufsteiger durfte kurz nach Wiederanpfiff hoffen, doch selbst in Unterzahl ließ der Der Aufsteiger durfte kurz nach Wiederanpfiff hoffen, doch selbst in Unterzahl ließ der FC Bayern in Fürth nichts anbrennen. Die Münchner gewannen am Ende souverän. Einen ungewöhnlichen Abend erlebte dagegen Robert Lewandowski. 👓 Vollständige Meldung