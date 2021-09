Denver (dpa) - Gegen den verschwundenen Freund der mutmaßlich getöteten Gabby Petito in den USA ist Haftbefehl erlassen worden. Das teilte das örtliche FBI in...

Die Ermittlungen im Fall der getöteten Gabby Petito in den USA gehen weiter. Noch immer ist ihr Verlobter spurlos verschwunden. Nun wurde gegen ihn ein...

USA - Fall Gabby Petito: Ermittler gehen von Tötungsdelikt aus North Port/Moose/Washington (dpa) - Im mysteriösen Fall um Gabby Petito gehen die US-Ermittler nach der gerichtsmedizinischen Untersuchung von einem...

t-online.de vor 3 Tagen - Welt