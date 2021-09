♥️🤝🇮🇱 Gude Wie 🇮🇱🤝♥️ RT @welt: Taliban stellen Tote zur Schau und hängen sie an Kran auf https://t.co/uJ1yxva1Mo https://t.co/sLUT51DE27 vor 2 Minuten Martina Mack RT @zac1967: Und für ihre Mässigung kriegen sie also Geld von Deutschland? Wirklich brillant, dieser @HeikoMaas! https://t.co/uvPT6GS6WC vi… vor 11 Minuten Jimmy RT @welt: Taliban stellen Tote zur Schau und hängen sie an Kran auf https://t.co/uJ1yxva1Mo https://t.co/sLUT51DE27 vor 13 Minuten Bee Die neue Generation ist moderater...https://t.co/OhwYpakCvd vor 15 Minuten jochen RT @zac1967: Und für ihre Mässigung kriegen sie also Geld von Deutschland? Wirklich brillant, dieser @HeikoMaas! https://t.co/uvPT6GS6WC vi… vor 25 Minuten Hans Hermanns RT @Tagesspiegel: #Taliban stellen als Abschreckung Tote zur Schau: Die Taliban wollen in #Afghanistan wieder mit extremen Strafen abschrec… vor 51 Minuten