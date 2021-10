Nach dem schlechtesten Saisonspiel spricht Walter Klartext. Doch wie wirklich ist die HSV-Wirklichkeit nach dem 1:1 in Aue?

Habeck wundert sich über "alte Flügellogik" - Schon bei einer der ersten wichtigen Fragen scheitern die Grünen am eigenen Anspruch Diversität gehört zum Selbstverständnis der Grünen. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft jedoch eine Lücke, wie nicht zuletzt die Zusammensetzung der...

Focus Online vor 1 Tag - Politik