Bei seiner Stimmabgabe in Aachen wirbt Unionskanzlerkandidat Armin Laschet dafür, „dass alle ihr Wahlrecht nutzen, damit Demokraten am Ende eine neue Regierung bilden können“. Es komme auf jede Stimme an, da es „Spitz auf Knopf steht“, so Laschet.