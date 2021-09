Am Wahlsonntag kam es in Berlin an manchen Wahllokalen zu stundenlangen Verzögerungen. Die Ursachen müssten jetzt aufgearbeitet werden, sagt die...

Nach dem Chaos bei der Wahl in Berlin hat sich die Landeswahlleiterin Petra Michaelis erklärt. Sie kündigte Aufklärung an. Zurücktreten wolle sie vorerst...

Wahlzettel fehlten, Menschen standen stundenlang bis 20 Uhr an den Wahllokalen an: Die Landeswahlleiterin in Berlin will nun die Pannen „untersuchen“....

Wahl in Berlin: Stimmzettelchaos in Berlin verzögert Wahlergebnis Lange Warteschlangen, fehlende Stimmzettel, genervte Wähler – am Wahltag in Berlin häufen sich die Pannen. Das lag nicht nur am Marathon in der Stadt.

ZEIT Online vor 17 Stunden - Top Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost