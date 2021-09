Parteichef Christian Lindner sieht dort die "größten inhaltlichen Unterschiede" und will vorsondieren. In der Ablehnung des Status quo aber seien Grüne und er...

FDP-Chef Christian Lindner begeistert seine Anhänger. Die Umfragewerte der Liberalen haben sich in einem Jahr verdoppelt. Was ist da passiert?

»Hart aber fair« mit Frank Plasberg: Christian Lindner (FDP) kommt zu spät Pünktlich ging »Hart aber fair« auf Sendung, dabei hätte auch FDP-Chef Christian Lindner dabei sein sollen. Sein Stuhl blieb allerdings zunächst leer –...

Spiegel vor 1 Woche - Top