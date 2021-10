01.10.2021 ( vor 2 Stunden )



Billige Arbeitskräfte sollen den Briten das Weihnachtsfest retten - und danach am besten wieder verschwinden, so der Plan von Boris Johnson. Für seinen Protektionismus zahlt der Premier aber einen hohen Preis.