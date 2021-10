Die Stadien werden voller, in Dortmund könnte es bald wieder 67.000 Zuschauer geben. Union-Berlin-Fans beleidigen Juden. Und das Spiel des Wochenendes steigt...

Alle Neuigkeiten zur Corona-Pandemie: 10.118 Neuinfektionen - die bundesweite 7-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 64,3. In Bayern darf ab diesen Freitag in den...

Gesundheit: Zahl der Corona-Fälle innerhalb eines Tages steigt wieder In Brandenburg haben sich innerhalb eines Tages wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Nach 79 neuen Infektionen am Dienstag lag die Zahl am...

Berliner Morgenpost vor 3 Tagen - Top