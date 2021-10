03.10.2021 ( vor 2 Stunden )



Wie lässt sich das Steuersystem so reformieren, dass es Klimaschutz fördert? Über diese Frage wird nicht nur in Deutschland diskutiert. Österreichs Regierung hat jetzt konkrete Maßnahmen verabschiedet. Von Clemens Verenkotte.