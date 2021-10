The Eye of the Digital Storm News: Armin Laschet, Olaf Scholz, Pandora Papers, »Gorch Fock« https://t.co/G2fZdDnPc7 vor 2 Minuten Fischerin vom Bodensee ❤️💚💛 💉💉🦠 „Unter anderem erklärte da Nachwuchsmann Jens Spahn, es müsse jetzt um die Aufstellung der Union für die Zukunft ge… https://t.co/8l9Z60e5Cz vor 4 Minuten Stormsers the Kadser😸 Wann geht Laschet? Der ist halt wie Scheisse am Schuh. Wirste auch idd so schnell los...🙄 https://t.co/Ch3t360gVP vor 8 Minuten Heleny Campoy 💙 Wann geht Laschet? https://t.co/XKLqsIAe3Q vor 33 Minuten Franz W.Winterberg Das ist eine komische Frage, Herr Laschet geht doch die ganzen Tage hin und her https://t.co/23CHa6BQlX vor 1 Stunde Herbert Gantschacher SO EINFACH GEHT ES NUN EINMAL NICHT, MAN MUSS LASCHET SCHON EINE PERSPEKTIVE BIETEN, DA ER JA DEN ANSPRUCH HAT, KAN… https://t.co/sPLQGrtqdt vor 2 Stunden