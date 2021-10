04.10.2021 ( vor 14 Stunden )



Die Liberalen sprachen in den vergangenen Tagen mit Grünen, SPD und Die Liberalen sprachen in den vergangenen Tagen mit Grünen, SPD und Union . Aus zwei Gesprächen sei nichts nach außen gedrungen, nur eine Partei steche Informationen an die Medien durch, kritisiert Johannes Vogel. 👓 Vollständige Meldung