Der Nobelpreis für Physik geht zum zweiten Mal in Folge an einen Deutschen. Der Meteorologe Klaus Hasselmann teilt sich den Preis mit zwei weiteren Forschern...

Klaus Hasselmann zählt zu den drei Preisträgern in diesem Jahr. Mit ihrer Forschung haben sie die Grundlage für das Wissen über das Erdklima gelegt.

In diesem Jahr bekommen Klaus Hasselmann und Syukuro Manabe den Physik-Nobelpreis. Auch Giorgio Parisi aus Italien wurde ausgezeichnet.

Wer bekommt den Nobelpreis für Physik? In Stockholm verleiht die Schwedische Akademie der Wissenschaften den Nobelpreis für Physik. Ein deutscher Physiker wurde im vergangenen Jahr mit dem hohen...

Welt Online vor 10 Stunden - Top