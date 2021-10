Robinium @queer_de "überhaupt nicht berücksichtigt" stimmt nicht. Spiegel: "Wo immer möglich, soll ein neutrales Wort verwe… https://t.co/FXilZyip2P vor 1 Woche Rentner41 RT @welt: Was Frauenministerin Christine Lambrecht statt Gendersternchen vorschwebt https://t.co/I6H5GlG6ie https://t.co/u9ud1ZJ5G8 vor 1 Woche Kobold83 RT @welt: Was Frauenministerin Christine Lambrecht statt Gendersternchen vorschwebt https://t.co/I6H5GlG6ie https://t.co/u9ud1ZJ5G8 vor 1 Woche FalconCrest RT @welt: Was Frauenministerin Christine Lambrecht statt Gendersternchen vorschwebt https://t.co/I6H5GlG6ie https://t.co/u9ud1ZJ5G8 vor 1 Woche Klaus-D. Sedlacek Was Frauenministerin Christine Lambrecht statt Gendersternchen vorschwebt https://t.co/d3WiQ2WhnQ vor 1 Woche WELT Was Frauenministerin Christine Lambrecht statt Gendersternchen vorschwebt https://t.co/I6H5GlG6ie https://t.co/u9ud1ZJ5G8 vor 1 Woche