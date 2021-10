Erika Trejo RT @BR24: EIL: Der #Nobelpreis für Chemie geht an den Deutschen Benjamin List und den Amerikaner David MacMillan für die Entwicklung der as… vor 17 Sekunden Malte Lehming RT @Tagesspiegel: Fragen an einen, der an einem "Institut für Kohleforschung" arbeitet. In Mühlheim an der Ruhr - das allerdings sehr zukun… vor 3 Minuten A.Cetti RT @ntvde: Auszeichnung für Benjamin List: Chemie-Nobelpreis geht an deutschen Forscher https://t.co/OI5f2SKc44 vor 4 Minuten Mailify DE Benjamin List: Nobelpreis für Chemie geht an deutschen Forscher https://t.co/hRPJrkoasn https://t.co/tTS1Bx4Rph vor 9 Minuten Bernd Rodekohr #UprootTheSystem „Organokatalyse“ hat nix mit Organen männlicher Katzen zu tun. Es ist auch keine „dumme Idee“ wie sein Entdecker Be… https://t.co/IHSuWGdjGO vor 12 Minuten STEAG Ein großer Tag für das #Ruhrgebiet und v.a. unsere Nachbarn in #Mülheim: 58 Jahre nach Karl Ziegler kann sich das… https://t.co/fokULAggOW vor 14 Minuten