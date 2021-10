Leserdiskussion: Macht Ihnen die steigende Inflation zu schaffen? In Deutschland sind die Preise im September so stark gestiegen wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Besonders gingen die Kosten für Nahrungsmittel und Energie in...

Preise: Inflationsrate steigt auf 4,1 Prozent In Deutschland sind die Preise im September so stark gestiegen wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Allerdings fällt die Inflation je nach Sektor höchst...

