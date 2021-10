09.10.2021 ( vor 6 Stunden )

Merkels letzte Israel-Reise als Kanzlerin soll ein Arbeitsbesuch sein. Dass sie die Beziehung zu Israel auch für Kritik nutzte, hat ihrer Popularität im Land nicht geschadet: Viele sehen in Merkel, was ihnen in der eigenen Regierung fehlt. Von Tim Aßmann.