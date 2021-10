09.10.2021 ( vor 1 Woche )



In dieser Woche nahmen die Aktivitäten am Cumbre Vieja zu, zuletzt musste der Flughafen der Insel schließen. Drohen noch heftigere Eruptionen? Ein Vulkanologe vor Ort schätzt die Lage ein.