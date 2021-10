09.10.2021 ( vor 2 Stunden )



Das Weiße Haus kündigte an, dass Biden die Weitergabe von bestimmten Dokumenten aus der Ära Das Weiße Haus kündigte an, dass Biden die Weitergabe von bestimmten Dokumenten aus der Ära Trump an den Ausschuss zur Untersuchung der Kapitol-Attacke nicht blockieren werde. Das will der ehemalige Präsident unbedingt verhindern. 👓 Vollständige Meldung