OctaviusVitoria Angela Merkel: Warum Wilhelm Koch eine Pferdeskulptur der Noch-Kanzlerin fertigte vor 3 Stunden macsorcist Was darf Satire? https://t.co/PvKgVHwnsN vor 4 Stunden SPIEGEL Ticker Angela Merkel: Warum Wilhelm Koch eine Pferdeskulptur der Noch-Kanzlerin fertigte https://t.co/8XeFlDh8pa vor 5 Stunden lisa sauer RT @realMrJOHN1: #Merkel ist nicht #Napoleon, das sieht nicht nur ein #Historiker. man in jeder Hinsicht. Ein Reiterstandbild für Angela Me… vor 7 Stunden realMrJOHN #Merkel ist nicht #Napoleon, das sieht nicht nur ein #Historiker. man in jeder Hinsicht. Ein Reiterstandbild für An… https://t.co/4o8IXqGUhP vor 9 Stunden Safka Klarname 🇩🇪 💙 Ich wüsste nur gern warum ein Pferd? Anspielung auf ihren Po? Auf ihr Gesicht? Oder ist sie immer nachts durch die… https://t.co/38SOhGssQv vor 10 Stunden