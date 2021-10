Coronavirus: Zahl der Impfdurchbrüche stark gestiegen

Monika Staesche RT @Karl_Lauterbach: Impfdurchbrüche nehmen zwar zu. Trotzdem liegt der Schutz vor schwerem Verlauf bei über 90% in allen Altersgruppen. Vi… vor 2 Minuten Tilly RT @Karl_Lauterbach: Impfdurchbrüche nehmen zwar zu. Trotzdem liegt der Schutz vor schwerem Verlauf bei über 90% in allen Altersgruppen. Vi… vor 4 Minuten 🔴🔴🔴🌍Vivian Bergmann RT @Karl_Lauterbach: Impfdurchbrüche nehmen zwar zu. Trotzdem liegt der Schutz vor schwerem Verlauf bei über 90% in allen Altersgruppen. Vi… vor 20 Minuten Grape 🔴🏳️‍🌈 RT @Karl_Lauterbach: Impfdurchbrüche nehmen zwar zu. Trotzdem liegt der Schutz vor schwerem Verlauf bei über 90% in allen Altersgruppen. Vi… vor 20 Minuten Cankanorey RT @Karl_Lauterbach: Impfdurchbrüche nehmen zwar zu. Trotzdem liegt der Schutz vor schwerem Verlauf bei über 90% in allen Altersgruppen. Vi… vor 29 Minuten Ursula Schuepbach 🐾 @Afelia In dem Fall erschien die „Schlagzeile“ in zig Medien so, als Quellen wurden z.B. angegeben: AFP, Reuters, d… https://t.co/bKrywpytVc vor 33 Minuten