Für die Mehrheit der Bürger endet in dieser Woche die Möglichkeit zum kostenlosen Corona -Test. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 65,8. Thailand öffnet seine Grenzen für Geimpfte aus Deutschland. In Canberra wird der Lockdowns bald aufgehoben.