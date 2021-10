13.10.2021 ( vor 16 Stunden )



Vor dem Großen Zapfenstreich für die Afghanistan-Veteranen in Berlin mahnt die Wehrbeauftragte Högl eine weitere Untersuchung des Bundeswehreinsatzes am Hindukusch an. Viele Heimgekehrte seien »an Leib und Seele« verwundet.