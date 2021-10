13.10.2021 ( vor 4 Stunden )



Drei Jahrzehnte spielte er in der ARD-Serie "Lindenstraße" den Dr. Dressler und wirkte auch an internationalen Produktionen mit. Nun ist Ludwig Haas mit 88 gestorben.