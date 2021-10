EinheitsEXPO in Halle: So schmeckt Sachsen-Anhalt - Marktplatz Sachsen-Anhalt präsentiert Unternehmen aus dem Land Tag der Deutschen Einheit: Halle (S.) (ots) - Zur EinheitsEXPO in Halle (Saale) konnten die Besucher auch ein Stück Sachsen-Anhalt zum Genießen mit nach Hause...

Presseportal vor 1 Woche - Pressemitteilungen