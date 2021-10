Barbara Cöllen RT @derspiegel: Die Bundeskanzlerin hat sich im Konflikt der EU mit Polen und Ungarn gegen ein hartes Vorgehen ausgesprochen. Bei einem Bes… vor 1 Stunde Renate Arbeitsbesuch in Brüssel: Merkel warnt im Streit mit Polen vor zu schnellen EU-Sanktionen https://t.co/LJDdy8Ez2d via @derspiegel vor 2 Stunden Tomaschewski Arbeitsbesuch in Brüssel: Merkel warnt im Streit mit Polen vor zu schnellen EU-Sanktionen https://t.co/lcAnM6fyib vor 4 Stunden Carmen Dorothea RT @woelken: Mir fehlen ehrlicherweise die Worte, wie die Aufgaben der Rechtsstaat so bereitwillig hingenommen wird: Angela Merkel warnt im… vor 4 Stunden G-Chr.Heintges🇪🇺SystemChangeMakesClimateChange🦊 - Was hat #FrauMerkel nicht verstanden? #RuleOfLaw #SupremacyOfEULaw??? @RegSprecher - Arbeitsbesuch in Brüssel: M… https://t.co/7NRZmmVpzf vor 5 Stunden HelgaChadwick Brüssel: Angela Merkel warnt im Streit mit Polen vor zu schnellen EU-Sanktionen vor 5 Stunden