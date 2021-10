TV-Kritik «Tatort»: Hitchcock hätte das nicht gemacht

Studie zur Corona-Berichterstattung: Was die Medien in der Pandemie gut gemacht haben – und was nicht Alles Panikmache? Eine Analyse zeigt, wie sich Corona auf den Journalismus ausgewirkt hat. Was auffällt: Das Vertrauen der Leserinnen und Leser in die Medien...

Basler Zeitung vor 10 Stunden - Top