17.10.2021 ( vor 15 Stunden )



Der neue Dresdner "Tatort" knüpft an den Grusel der vergangenen Fälle an. Der Krimi um unsichtbare Gifte macht vieles gut, nur das Ende fällt zu idyllisch aus. Der neue Dresdner "Tatort" knüpft an den Grusel der vergangenen Fälle an. Der Krimi um unsichtbare Gifte macht vieles gut, nur das Ende fällt zu idyllisch aus. 👓 Vollständige Meldung