18.10.2021 ( vor 6 Stunden )



Die Missionare stammen aus den USA und Kanada: Noch immer ist eine Gruppe von zwölf Erwachsenen und fünf Kindern in Die Missionare stammen aus den USA und Kanada: Noch immer ist eine Gruppe von zwölf Erwachsenen und fünf Kindern in Haiti in der Gewalt einer berüchtigten Straßengang. Per WhatsApp gelang ein Hilferuf. 👓 Vollständige Meldung