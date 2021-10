18.10.2021 ( vor 23 Stunden )



Diesel ist so teuer wie noch nie an den Tankstellen in Deutschland: Der Preis stieg laut ADAC im bundesweiten Tagesdurchschnitt auf 1,55 Euro pro Liter. Auch die Benzinpreise ziehen weiter an.