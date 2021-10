WEB.DE News - Stars Sorge um Céline Dion: Sängerin muss Show in Las Vegas verschieben https://t.co/LzYkVnktPk vor 2 Stunden WEB.DE News Sorge um Céline Dion: Sängerin muss Show in Las Vegas verschieben https://t.co/KRNKE3cvJ4 vor 2 Stunden SPIEGEL Ticker Céline Dion: Sängerin muss neue Show in Las Vegas absagen https://t.co/W8MciBePI7 vor 2 Stunden Prokdus-Gesundheit Sorge um Céline Dion! Sängerin muss Auftritte absagen https://t.co/Uppxm2DnsO via @tonline vor 10 Stunden Dina Sorge um Céline Dion: Sängerin sagt ihre Auftritte ab https://t.co/07klf1PF6O vor 12 Stunden BRIGITTE Aufgrund gesundheitlicher Probleme kann Céline Dion im November nicht bei ihrer neuen Show in Las Vegas auftreten.… https://t.co/Xhejeo2XIU vor 13 Stunden