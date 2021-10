20.10.2021 ( vor 1 Tag )



Der Plan der SPD, die drei höchsten Ämter im Staat mit Männern zu besetzen, scheiterte an den Frauen in der Partei. Nun soll Bärbel Bas Bundestagspräsidenten werden. 👓 Vollständige Meldung