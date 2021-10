21.10.2021 ( vor 4 Stunden )



Der erste heftige Herbststurm des Jahres richtet deutschlandweit Schäden an. Entwurzelte Der erste heftige Herbststurm des Jahres richtet deutschlandweit Schäden an. Entwurzelte Bäume stören den Bahnverkehr – in Berlin sind offenbar mehrere Menschen in Autos eingeschlossen. 👓 Vollständige Meldung