Quelle: Spot on News STUDIO - vor 6 Stunden



Unfall am Set: US-Schauspieler Alec Baldwin erschießt Kamerafrau 01:14 Bei den Dreharbeiten zum Film "Rust" in Santa Fe hat sich ein schrecklicher Unfall ereignet. Alec Baldwin hat eine Kamerafrau erschossen und einen Regisseur verletzt.