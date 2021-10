22.10.2021 ( vor 9 Stunden )



Der Fall Reichelt und ein Konzern im Skandalsumpf: Jüngste Enthüllungen zeigen, dass das Digitalunternehmen kulturell in den Sechzigerjahren steckengeblieben ist – mit einem Mann von zweifelhafter Weltsicht an der Der Fall Reichelt und ein Konzern im Skandalsumpf: Jüngste Enthüllungen zeigen, dass das Digitalunternehmen kulturell in den Sechzigerjahren steckengeblieben ist – mit einem Mann von zweifelhafter Weltsicht an der Spitze . Die SPIEGEL-Titelstory. 👓 Vollständige Meldung