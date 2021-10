23.10.2021 ( vor 2 Stunden )



Nach dem 1:4 in Mainz zeigt sich, dass beim FC Nach dem 1:4 in Mainz zeigt sich, dass beim FC Augsburg bereits Grundsätzliches zerborsten ist. Nun stellt sich unweigerlich die Frage, welche Verantwortung Trainer Markus Weinzierl an der bisher mageren Ausbeute hat. 👓 Vollständige Meldung