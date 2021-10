25.10.2021 ( vor 4 Stunden )



Der Niederländer gewinnt in Austin mit einer offensiven und riskanten Taktik, die nicht zuletzt dank seiner reifenschonenden Fahrweise aufgeht. Der Titelkampf gegen Der Niederländer gewinnt in Austin mit einer offensiven und riskanten Taktik, die nicht zuletzt dank seiner reifenschonenden Fahrweise aufgeht. Der Titelkampf gegen Hamilton könnte sich in den nächsten beiden Rennen entscheiden. 👓 Vollständige Meldung