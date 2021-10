Dieter Botschafter-Eklat: Bundesregierung reagiert „mit Unverständnis“ auf Erdogan https://t.co/rPTnGZOVKt via @faznet vor 1 Stunde PH Dousma Erdogans Eklat um die Botschafter - DW #Türkei #Erdogan #AusweisungZehnDiplomaten https://t.co/lMc1lSUkrF vor 2 Stunden Rolf Wirnsberger Erdogans Botschafter-Eklat – Unverständnis und harte Kritik aus dem In- und Ausland richtig so https://t.co/oKKZfZbp18 vor 2 Stunden glenmavis #Erdogan 's Eklat um die Botschafter https://t.co/Qc8DdYM4F4 Ein Schritt : Kein Urlaub in der Türkei, keinen #Euro… https://t.co/jOI7uXMQbr vor 2 Stunden Franz W.Winterberg Botschafter-Eklat in der Türkei: Bundesregierung reagiert »mit Unverständnis« auf Aussagen Erdoğans https://t.co/UZmYqdC5HO via @derspiegel vor 2 Stunden FAZ Topthemen Botschafter-Eklat: Bundesregierung reagiert „mit Unverständnis“ auf Erdogan https://t.co/N61MegcfaV vor 3 Stunden