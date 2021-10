Frank Talmon l'Armée Corona-News am 26.10.: Bulgarien meldet Höchstwert bei Coronatoten https://t.co/BHZF2DJsnp vor 1 Stunde News 24h RT @BR24: ▶️#Bulgarien meldet Höchstwert bei Corona-Toten und Neuinfektionen ▶️#China stellt Millionenstadt unter Corona-Quarantäne ▶️#Neus… vor 1 Stunde BR24 ▶️#Bulgarien meldet Höchstwert bei Corona-Toten und Neuinfektionen ▶️#China stellt Millionenstadt unter Corona-Quar… https://t.co/VZPC6aR21i vor 1 Stunde Knorz RT @SPIEGEL_Top: Die vierte Welle in Bulgarien ist verheerend: Noch nie gab es so viele Tote und Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Papa-Neu… vor 2 Stunden Petra Geyer RT @SPIEGEL_Top: Die vierte Welle in Bulgarien ist verheerend: Noch nie gab es so viele Tote und Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Papa-Neu… vor 2 Stunden Praia RT @SPIEGEL_Top: Die vierte Welle in Bulgarien ist verheerend: Noch nie gab es so viele Tote und Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Papa-Neu… vor 2 Stunden