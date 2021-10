26.10.2021 ( vor 2 Stunden )



In den USA werden voraussichtlich ab Anfang November Fünf- bis Elfjährige gegen das Coronavirus geimpft. In Deutschland wird die Zulassung vermutlich noch einige Zeit dauern. In den USA werden voraussichtlich ab Anfang November Fünf- bis Elfjährige gegen das Coronavirus geimpft. In Deutschland wird die Zulassung vermutlich noch einige Zeit dauern. 👓 Vollständige Meldung