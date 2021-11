Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 1 Woche



Nach tödlichem Unfall um Alec Baldwin: Regieassistent gesteht! 01:05 Alec Baldwin wurde vergangene Woche in einen schlimmen Unfall am Filmset verwickelt, als er ohne es zu wissen, mit einer scharfen Waffe probte. Dabei verletzte er eine Kamerafrau tödlich. Jetzt gestand der Regieassistent, unachtsam gewesen zu sein. Mehr zum Thema gibt’s hier im Video.