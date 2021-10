27.10.2021 ( vor 5 Stunden )



Die in Koalitionsgesprächen stehenden Parteien SPD, Grüne und FDP wollen die epidemische Lage am 25. November auslaufen lassen. Die Maskenpflicht soll aber weiter gelten.