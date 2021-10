Inflation: Wie lange kann das noch gut gehen?

28.10.2021 ( vor 4 Stunden )



Die Inflationsrate steigt so stark wie nie. Kurzfristig ist die Lage nicht so dramatisch, wie es aussieht. Und langfristig? Da kommt es auf die Europäische Zentralbank an. Die Inflationsrate steigt so stark wie nie. Kurzfristig ist die Lage nicht so dramatisch, wie es aussieht. Und langfristig? Da kommt es auf die Europäische Zentralbank an. 👓 Vollständige Meldung