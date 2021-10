Der deutsche Ausstieg aus der Kernenergie gilt international als Irrweg. Das Land macht sich ohne Not abhängig von Nachbarstaaten – ein Risiko, sollten sich...

Bisher hat Australien als zweitgrößter Kohleproduzent den Kampf gegen den Klimawandel boykottiert. Nun will das Land 2050 emissionsfrei sein. Kann das klappen?

Studie zum Weltspartag 2021: Deutschland, das Land der Sparer CLARK: Frankfurt am Main (ots) - Sparen gilt als Volkssport der Deutschen. Doch wie hat die Pandemie unser Sparverhalten beeinflusst? Anlässlich des...

